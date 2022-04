Blak-blakan, Harry Styles Akui Malu Umbar Kehidupan Seksualnya

ERA.id - Harry Styles mengungkapkan bahwa dirinya malu dan tidak ada keinginan untuk mengumbar soal kehidupan seksualnya. Bagi Harry, kehidupan seksualnya adalah satu-satunya hal miliknya pribadi dan tidak merasa perlu orang lain mengetahui itu.



"Untuk waktu yang lama, rasanya seperti satu-satunya hal yang menjadi milikku pribadi adalah kehidupan seksku. Aku merasa sangat malu mengenai itu, malu pada gagasan orang-orang mengetahui bahwa aku berhubungan seksual, apalagi dengan siapa," kat Harry, dilansir dari Aceshowbiz.



Pelantun lagu "As It Was" itu menyatakan bahwa dirinya merasa begitu tertekan soal kehidupan seksualnya ketika aktif sebagai personel boyband One Direction. Pada saat itu publik begitu penasaran dengan kehidupan asmaranya.



