Sobatnya Sukses, Louis Tomlinson Blak-blakan Bilang Karier Harry Styles Mengganggu: Bohong Kalau Tidak

ERA.id - Louis Tomlinson buka-bukaan tentang perasaannya melihat kesuksesan rekan satu grupnya, Harry Styles. Louis mengaku kesuksesan Styles cukup mengganggu dirinya.



Sejak bersolo karier, album debutnya "Walls" pada tahun 2020, Tomlinson dengan cepat menemukan jati diri. Namun ia mengaku bahwa kesuksesan itu cukup terpengaruh karier Harry Styles yang melambung jadi menghantuinya.



"Saya berbohong jika saya mengatakan itu tidak mengganggu saya pada awalnya. Hanya karena saya tidak tahu harus menempatkan diri di mana, dan satu-satunya referensi saya adalah anggota band lainnya," kata Louis Tomlinson, dikutip The Telegraph, Jumat (11/11/2022).



Meski mengakui kesuksesan Styles cukup mengganggu dirinya, ia juga turut memuji keberhasilan Styles dalam berkarier. Menurutnya kesuksesan yang diraih oleh Style sudah sepantasnya didapatkan.



"Tidak mengherankan bagi saya bahwa Harry adalah yang paling sukses secara komersial karena dia benar-benar cocok dengan cetakan bintang modern," tegasnya.



Sejak debutnya, Louis terus merilis musik dan melakukan tur ke seluruh dunia, meskipun di tempat yang lebih kecil daripada Styles. Namun, dia belum merambah ke sektor hiburan lain seperti Styles, yang membintangi film Don't Worry Darling dan My Policeman tahun ini.



"Dia tidak hanya melakukan musik, dia juga punya film, dan tur yang dia lakukan luar biasa. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mengetahui di mana saya berdiri," katanya.



Diketahui sejak One Direction memutuskan untuk hiatus, masing-masing personel memutuskan untuk bersolo karier. Sejauh ini Styles telah merilis tiga album dan muncul di tiga film terkenal. Ia juga mengadakan tur di seluruh dunia dengan tiket yang terjual habis.



Liam Payne merilis album studio debutnya LP1 pada tahun 2019. Ia juga merilis dua EP, 12 single, dan 9 video musik. Niall Horan merilis dua album studio, Flicker pada 2017 dan Heartbreak Weather pada 2020, serta satu album live, 10 video musik, dan 12 single.



Sementara Zayn Malik juga memiliki karir solo yang sukses sejauh ini. Penyanyi yang memiliki satu putri dengan Gigi Hadid ini merilis tiga album studio, "Mind Of Mine" pada 2016, "Icarus Falls" pada 2018, dan "Nobody Is Listening" pada 2021. Ia juga merilis 17 single dan 10 video musik.