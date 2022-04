Tidak Perpanjang Kontrak, James Corden Tinggalkan The Late Late Show Tahun Depan

ERA.id - Pembawa acara kondang James Corden memutuskan untuk meninggalkan program The Late Late Show yang dipandunya. Corden akan pergi tepat tahun depan lantaran tidak perpanjang kontrak.



Berita tentang perginya James Corden dari program yang telah dipandunya selama tujuh tahun itu dia sampaikan secara langsung, Kamis (28/4/2022) waktu setempat sebelum acara itu berlangsung. Corden dengan haru menyampaikan bahwa dirinya akan pergi di tahun 2023.



“Saya telah memutuskan untuk menandatangani satu tahun lagi di acara itu dan ini akan menjadi tahun terakhir saya menjadi pembawa acara The Late Late Show. Ini akan menjadi tahun terakhir saya menjadi pembawa acara,” kata Corden, dikutip ET, Jumat (29/4/2022).



