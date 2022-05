Profil Raden Topo Wresniwiro, Aktor Indonesia yang Mencuri Perhatian di Doctor Strange 2

ERA.id - Sosok Raden Topo Wresniwiro menjadi perbincangan hangat penikmat film, usai ia muncul kembali di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pada film tersebut, Raden Topo kembali memerankan karakter Master Hamir, yang mana sebelumnya sudah muncul di film Doctor Strange pada 2016.



Jadi perbincangan, siapa sih sebenarnya sosok Raden Topo Wresniwiro yang membintangi salah satu film Hollywood ternama ini? Yuk, simak langsung ulasan lengkapnya di bawah ini.

1. Aktor keturunan Indonesia yang menetap di Inggris

Dilansir dari berbagai sumber, Raden Topo Wresniwiro lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ia dibesarkan di London, Inggris, sejak kecil hingga saat ini. Berdasarkan akun Google Plus yang sempat ia milikia, Raden Topo sempat tinggal di Kudus, Jawa Tengah.

2. Seorang pengajar

Diketahui melalui laman Linkedln miliknya, Raden Topo merupakan seorang pengajar di sebuah sekolah dan universitas. Ia telah bekerja sebagai seorang pengajar selama 19 tahun. Ia diketahui memiliki gelar dalam bidang Pendidikan Matematika dan Sains.

3. Film Hollywood yang dibintangi

Doctor Strange bukanlah film Hollywood pertama yang dibintangi oleh Raden Topo Wresniwiro. Ia pernah membintangi mini seri The Mystery of Edwin Drood pada 2012, yang mana menjadi proyek debutnya di dunia seni peran.



Pada 2014, Raden Topo sempat mucul di film 47 Ronin, berperan sebagai seorang penasihat spiritual. Setahun setelahnya, ia bermain dalam film Star Wars: The Force Awakens, memerankan karakter Uber Quaril.



