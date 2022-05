Dibanjiri Hujatan Pasca Undang Pasangan Gay Ragil Mahardika-Fred, Deddy Corbuzier: Memang LGBT Nggak Boleh Smart?

ERA.id - Saat ini, Deddy Corbuzier dibanjiri hujatan pasca mengundang pasangan gay, Ragil Mahardika dan Fred di podcast YouTube-nya. Mantan suami Kalina Ocktaranny ini dicap sudah memberikan panggung bagi kaum LGBT. Bahkan, nama Deddy Corbuzier, LGBT, dan Nabi Luth trending Twitter.



Dibanjiri hujatan, kekasih Sabrina Chairunnisa ini keciduk membalas salah satu komentar netizen diunggahannya soal video podcast Ragil Mahardika dan Fred. Lalu, Deddy membalas komentar itu dengan kata-kata yang menohok.

"Smart people??????" tulis netizen di kolom komentar.



Banyak netizen yang menyoroti konten berjudul pasangan ‘G4y Viral, Konten Sensiitf’, ia mengulik mengapa Ragil bisa jadi gay. Netizen juga mempermasalahkan soal thumbnail dan judul YouTube milik Deddy Corbuzier, yakni 'TUTORIAL JADI G4Y DI INDO‼️= PINDAH KE JERMAN (makanya tonton sblm ngamuk- RAGIL AND FRED -Podcast'.



Selain itu, ia mempertanyakan bagaimana seseorang bisa jadi gay. Tak sedikit netizen meluapkan kekecewaannya melalui kolom komentar di Instagram, Twitter dan YouTube.



"Demi sebuah adsense siapapun diundang, nanti kalo dateng dajjal undang aja sekalian om Ded buat di podcast pasti banyak yang nonton tuh, lumayan kan adsense," tulis akun iemru****

"Sorry to say ya bang kali ini justru saya ga respect kenapa orang kaya bgini di kasih panggung… justru gara-gara mereka marak di semua medsos terutama di tiktok akhirnya banyak anak-anak yg akhirnya menjadi menyimpang kaya mereka karena terinspirasi. Ini kejadian di komplek rumah, anak-anak kecil usia 8an tetangga udah mulai berani ngajak ke temannya untuk main Gay-gayan. Ini bahaya banget gara-gara orang-orang kaya bgini dikasih panggung," kata akun Dodi Hidayat*****

"Kalau om Deddy orang cerdas mengapa dia undang kaum Lgbt, mengapa anda kasih panggung bagi seorang gay ? Rakyat indonesia menolak LGBT." lanjut akun Update & Upg****

