Kehilangan 8 Juta Followers Instagram, Deddy Corbuzier Langsung Minta Maaf Pasca Undang Pasangan Gay: Saya Melihat Mereka Sebagai Manusia

ERA.id - Deddy Corbuzier mengalami banyak kerugian pasca mengundang pasangan gay yang viral, Ragil Mahardika dan Frederick Vollert di acara podcast YouTube-nya. Tak hanya dibanjiri hujatan, mantan suami Kalina Ocktaranny ini kehilangan jutaan followers di Instagram-nya.



Sebelum kehadiran Ragil dan Fred di acara podcast-nya, Deddy Corbuzier mempunyai 20 juta followers Instagram. Namun, ketika mengundang pasangan gay tersebut, pria berusia 45 tahun ini panen hujatan.



Banyak netizen yang kecewa dengan ayah Azka Corbuzier karena memberikan ruang bagi kaum LGBT. Hingga akhirnya, Deddy Corbuzier kini followers-nya menyusut drastis menjadi 11,1 juta. Bapak anak satu ini terpantau kehilangan sekitar 8 juta followers Instagram.



"Seperti biasa ketika gaduh di sosmed. Saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Ramadhan," tulis Deddy Corbuzier di akun @mastercorbuzier.



Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menegaskan tidak bermaksud melakukan kampanye LGBT di Indonesia melalui acara podcast-nya. Ia melihat pasangan gay tersebut sebagai manusia, bukan toleransi. Deddy hanya ingin membongkar fakta bahwa LGBT itu memang ada disekitar kita.



"Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka," katanya.

Deddy Corbuzier menganggap bahwa penyimpangan seksual memang tidak normal. Maka dari itu, dirinya tidak mendukung sama sekali.



"Mereka menyimpang, saya paham. Dan saya tidak mendukung hal itu. Tapi fenomena itu nyata dan Ada di sekitar kita. Itu yang saya bahas," tambahnya.



Kekasih Sabrina Chairunnisa ini meminta maaf jika banyak pihak yang kena imbas pasca dirinya mengundang Ragil dan Fred di acara podcastnya. Ia memutuskan untuk menghapus video tersebut di kanal YouTube-nya.



"Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka," katanya.



"I'm taking down the video. But I still believe they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka masih tetap geram dengan Deddy Corbuzier karena sudah terlanjur mengundang pasangan gay, Ragil dan Fred.



"Iya emang mereka human, tapi hal yang nggak wajar (apalagi menyimpang) jangan dianggap wajar dengan alih-alih open minded. CMIIW," tulis akun @meichels****

"Islam tau kalo sesama jenis tidak diperbolehkan dan hukumnya mutlak haram," kata akun @faizalmocham*****

"OM, kalau om tidak mendukung ya tunjukkan dengan tidak memberi ruang mereka untuk show off begitu." lanjut akun @imasoft****_

Tag: Ragil Mahardika Fred Deddy Corbuzier Pasangan Gay lgbt