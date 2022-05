Bukan Benedict, Bridgerton 3 Akan Fokus ke Kisah Colin dan Penelope Featherington

ERA.id - Sukses dengan musim pertama dan kedua, serial Bridgerton kini masuk ke musim ketiga. Musim ketiga akan berfokus pada kisah cinta Colin Bridgerton dengan Penelope Featherington.



Dilansir dari Variety, musim ketiga serial ini tidak akan mengikuti urutan novel karya Julia Quinn. Jika mengikuti urutan novel, maka musim ketiga seharusnya akan menjadi cerita tentang Benedict Bridgerton.



Namun, cerita novel ketiga akan dilewati sehingga serial akan berfokus pada subjek di novel keempat, yakni kisah Penelope Featherington dan Colin Bridgerton. Seperti diketahui, pada akhir musim kedua sendiri diceritakan Penelope merasa sakit hati usai mendengar Colin yang menyatakan tidak akan pernah menikahinya.







Baca artikel CNN Indonesia "Kisah Bridgerton Season 3 Bakal Fokus Pada Cinta Colin-Penelope" selengkapnya di sini:



Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/ Ruby SokesBaca artikel CNN Indonesia "Kisah Bridgerton Season 3 Bakal Fokus Pada Cinta Colin-Penelope" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220516182435-220-797289/kisah-bridgerton-season-3-bakal-fokus-pada-cinta-colin-penelope Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Tag: Bridgerton Bridgerton 3