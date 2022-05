21 Orang Tewas Ditembak oleh Remaja di Amerika, Harry Styles: Saya Hancur...

ERA.id - Harry Styles prihatin atas tragedi penembakan belum lama ini di sebuah sekolah dasar di Uvalde, Texas, yang menewaskan 19 anak dan 2 guru. Harry bilang, ia akan bekerja sama dengan sebuah organisasi untuk mengampanyekan pengakhiran kekerasan senjata.



Pelantun lagu "As It Was" itu mengatakan bahwa kerja samanya akan dilakukan bersama organisasi bernama Everytown, yang bergerak di bidang keselamatan bersenjata. Kerja sama ini akan dilakukannya selama menggelar tur konser di Amerika Utara, dengan menyumbangkan dana untuk operasional organisasi.



"Bersama dengan kalian semua, saya benar-benar hancur oleh serangkaian penembakan massal yang baru-baru ini terjadi di Amerika, yang berpuncak pada terbaru di Robb Elementary School di Uvalde, Texas," tulis Harry di Instagramnya, pada Sabtu (28/5/2022).



