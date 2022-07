Mata Kuliah Soal Harry Styles Akan Dibuka di Texas State University, Bakal Bahas Apa?

ERA.id - Mata kuliah Harry Styles dikonfirmasi akan dibuka di Texas State University, Amerika Serikat. Mata kuliah tersebut akan dibuka pada musim semi 2023, dengan nama Harry Styles and The Cult of Celebrity: Identity, the Internet, and European Pop Culture.



Dilansir dari People, Louie Dean Valencia yang merupakan dosen sejarah digital akan memimpin mata kuliah tersebut nantinya. Adapun yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut adalah memahami dan mengkaji identitas serta karya seni seorang Harry Styles.



"Aku sampai tidak bisa memberitahu kalian sesering apa aku membicarakan Harry Styles bersama mahasiswa dua tahun terakhir, karena kami sama-sama mencintai musik Harry," kata Louie Dean Valencia.



