Idap Tumor Payudara, Marshanda Ngaku Siap Hadapi Kematian

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari Marshanda mengenai kondisi kesehatannya. Lewat kanal YouTubenya, Marshanda mengungkapkan bahwa ia tengah mengidap tumor payudara.



Dalam video tersebut, Marshanda menjelaskan keadaannya dengan penuh ketegaran, meskipun beberapa kali terlihat tak kuasa menahan tangisnya. Ia kini berada di Singapura untuk memeriksakan kondisi kesehatannya lebih jauh.



"Mungkin itu tanda kalau aku harus tetap bahagia sampai tahu rencana Yang Maka Kuasa dengan ngasih gue tumor payudara. I'm in pain sometimes, in pain maksudnya gue ngerasa di payudara gue yang ada tumornya kadang-kadang sakit," kata Marshanda.



