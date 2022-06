Selamat! Samuel Zylgwyn dan Franda Dikaruniai Putri Kedua

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Samuel Zylgwyn dan Franda. Pasangan ini mengumumkan kelahiran anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan.



Cerita bahagia itu disampaikan oleh Samuel dan Franda melalui unggahan Instagram terbarunya belum lama ini. Pada unggahan tersebut, mereka membagikan potret kebersamaan dengan putri kedua mereka, Faleia.



"31 May 2022. By the Grace of God, we are so blessed by the arrival of our second daughter. Our new little princess. Faleia," tulis mereka pada keterangan.



Tag: Samuel Zylgwyn franda anak kedua Samuel Zylgwyn