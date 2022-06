Sebelum Jasad Anak Ridwan Kamil Ditemukan, Mbak Rara Sempat Melakukan Ritual Ini: Sosok Roh Pakai Celana Gelap

ERA.id - Paranormal Rara Istiati Wulandari atau kerap disapa Mbak Rara Si Pawang Hujan menjadi sorotan. Ia mengklaim penemuan Jasad anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril di Bendungan Engehalde di Bern pada Rabu (8/6) sesuai dengan ramalannya.



Sebelum Eril ditemukan, Mbak Rara bercerita bahwa dirinya sempat menghubungi ajudan Ridwan Kamil, Giri Nugroho. Perempuan yang terkenal sebagai pawang hujan MotoGP Mandalika ini meminta izin mendoakan Eril dengan caranya sendiri kepada Giri Nugroho. Tak hanya itu, Mbak Rara juga mengirimkan pesan lewat DM Instagram Ridwan Kamil, dan istrinya Atalia Praratya.

Chat Mbak Rara dengan ajudan (Foto: Instagram/@rara_cahayatarotindigo)





"Jadi kemarin 8/6/2022 jam 8.46 WIB aku Rara chat dengan Om Tono ajudan bapak bos ET minta no hp Adc Gubernur Jabar karena sebelumnya aku sudah. Punya no hp ajudan tapi ngga dibalas Setelah kucek no hpnya itu atas di Getcontact atas nama Giri Nugroho ajudan Gubernur Jabar," tulisnya, dikutip dari Instagram @rara_cahayatarotindigo.



Chat Mbak Rara dengan ajudan (Foto: Instagram/@rara_cahayatarotindigo)





"Bisa jadi inilah namanya keajaiban Allah Tuhan YME & restu leluhur. Terjadi koneksi sinkronisasi telepati yang tersambung. Seorang indigo hanya ingin membuka pintu portal lintas dimensi buat kebaikan sesama ciptaan Allah Tuhan YME yaitu baik manusia hidup maupun yang tak berbadan juga smua spirit roh tumbuhan, hewan,air,tanah,elemen udara," katanya.



Mbak Rara bersyukur karena doa ritualnya ini membuahkan hasil. Telah berkomunikasi langsung dengan arwah Eril, Mbak Rara mengaku melihat arwah Eril memakai celana gelap. Mbak Rara memaklumi jika ada yang tak percaya dengan ramalannya.



"Channeling arwah atas berkah Allah Tuhan Yang Maha penyayang IT works berhasil teringat sosok roh yang pakai celana gelap itu bilang namanya Eril. Buat yang ngga sepaham ya aku maklumi. Beda adat beda budaya beda tradisi. Indonesia itu kan Bhineka Tunggal Ika," katanya.



Unggahan itu dibanjiri pujian netizen. Mereka justru menyadari bahwa ramalan Mbak Rara mengenai penemuan jasad Eril sesuai dengan kenyataan.



"Dulu lu pada nggak percaya sama Mbak Rara, sekarang udah ketemu baru percaya sama Mbak Rara. Aku selalu percaya kok makanya aku selalu berdoa apapun hasilnya bakal terjadi benar," tulis akun @m_fa*****



"Punteun. Inilah arti angka 8 ya Mbak Rara ucapkan. Ya Allah terimakasih keajaibanmu telah menuntun tangan-tangan Tuhan untuk bergerak dan bekerja membantu sesama. Tanggal 8 ditemukannya," kata akun @theart_ofkit****



"Angka 8 ternyata tanggal 8. Dan benar lho bilang ada jembatan besi. Memang nyangkutnya seperti yang digambarkan Mbak Rara," lanjut akun @andrea1*****.

Tag: Mbak Rara Eril jasad eril Anak Ridwan Kamil ridwan kamil Emmeril Kahn Mumtadz