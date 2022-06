Paul Walker Dapat Penghargaan Anumerta dari Hollywood Walk Of Fame

ERA.id - Mendiang aktor Paul Walker dianugerahi penghargaan secara anumerta oleh Hollywood Walk of Fame. Penghargaan itu akan diberikan pada tahun 2023.



Hollywood Chamber of Commerce merilis dua lusin nama penerima penghargaan di tahun 2023. Paul Walker, mendiang bintang Fast and the Furious, akan menerima bintang anumerta. Penerima anumerta lainnya akan mencakup penyanyi Jenni Rivera dan aktris Imitasi Kehidupan Juanita Moore.



"Panel Seleksi, yang terdiri dari sesama Walk of Famers, memilih sekelompok penerima penghargaan setiap tahun yang mewakili berbagai genre dunia hiburan," kata ketua dan penerima bintang Walk of Fame Ellen K, dikutip Deadline, Sabtu (18/6/2022).



