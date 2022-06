Sebut Ada yang Sering Tidur Bareng, Nathalie Holscher Sindir Putri Delina Drama, Pencitraan, Muka Dua?

ERA.id - Perseteruan yang pernah dialami Nathalie Holscher dan anak kedua Sule, Putri Delina kembali menjadi perbincangan publik. Perseteruan berawal dari pengakuan adik Rizky Febian yang menyebut dirinya susah membuka diri dengan orang baru.



Perempuan kerap disapa Putdel ini mengaku dirinya jadi anak terakhir yang dikenalkan pada Nathalie Holscher, sebelum resmi menjadi ibu sambungnya. Selain itu, Putri mengaku merasa kesepian dan tak ada semangat hidup.



Putri Delina mengatakan dirinya sakit hati ketika sang ibu sambung sempat pergi dari rumah Sule. Ia juga membagikan foto kebersamaan dengan mendiang ibu kandungnya, Lina Jubaedah. Putri mengaku sakit hati lantaran menerima banyak hujatan dari netizen.



"Seneng banget banyak yang nguatin di saat aku sendiri. Semoga bener nguatin aku ya, bukan two face, drama, pencitraan ya," kata Nathalie Holscher.



Nathalie Holscher mengaku tak suka dikelilingi orang bermuka dua. Ia mengaku tak pernah bermuka dua atau munafik kepada siapapun.



"Soalnya aku gak suka pura-pura baik, nggak taunya di belakang parah banget sifat dan perilakunya. Aku nggak suka cari pembelaan disaat aku dihujat. Anti munafik-munafik klub," ungkapnya.

Tak hanya itu, Nathalie Holscher juga menyindir seseorang agar tak suka tidur bareng setiap hari.



"Thank you, adikku. Oh iya dek, bilangin temen kamu jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari," ucapnya .



Lebih lanjut, Nathalie Holscher juga menanggapi netizen yang mengungkit kejadian dirinya sempat kabur dari rumah Sule. Ia berharap agar Putri Delina bisa lebih mengerti dan bahagia sesuai keinginannya.

"Bunda pasti lihat komenan di IG ya si balesin komen yang bunda mingat katanya," komentar netizen.



"Sebagai anak, tidak tahu-menahu sebab dan akibat. Dengan begini, semoga have fun. Itu kan yang dimau," imbuhnya.



Sindiran dari Nathalie Holscher ini dibagikan ulang di akun gosip @insta.nyinyir. Mereka bertanya-tanya mengenai sindiran Nathalie Holscher soal seseorang agar tidur bareng setiap hari. Netizen yakin orang yang dimaksud adalah Putri Delina.



Seperti diketahui, Putri Delina sudah tak tinggal bareng serumah dengan sang ayah, Sule. Dia menempati rumahnya yang tak lain adalah pemberian ayahnya. Pelantun "Menahan Rasa Sakit Hati" ini juga tengah dimabuk asmara dengan Jeffry Raksa.



"Aku kok langsung berpikir anaknya sama pacarnya ya," tulis akun @cimo****

"Wait bobok bareng sama si Putdel," kata akun @ini****.e__

"Maksudnya apa sih? Yang tidur bareng siapa?" ungkap akun @nindys****

