Tegar Septian Akui Sudah Cerai Gegara Banyak Masalah, Sarah Sheila Bahas Soal Keuangan: Bawa-bawa Alasan Bayar Rumah, Nggak Benar!

ERA.id - Mantan pengamen cilik Tegar Septian kini kembali jadi perhatian publik. Pelantun lagu "Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang" ini mengakui sudah bercerai dari sang istri, Sarah Sheila. Lewat Instagram story-nya, Tegar membeberkan klarifikasi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah diujung tanduk.



Tegar Septian mengaku dirinya sudah berpisah dari Sarah Sheila. Tak dijelaskan secara rinci penyebab perceraian, yang jelas Tegar kini hanya fokus dengan kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Ia mengatakan banyak masalah yang dihadapi dengan Sarah. Sehingga, keduanya sepakat untuk bercerai.

"Gue mau klarifikasi. Jadi, memang benar gue udah nggak sama Sarah lagi dan gue benar-benar cerai dan gue benar-benar cerai sama Sheila," ungkap Tegar Septian, dikutip dari video yang diunggah di Instagram story @tegar_official.



"Ok guys, maaf aku baru buka handphone. WhatsApp + lagi penuh yang nanyain soal Tegar. Ok first, aku mau jujur yang bikin story yang bilang WhatsApp + Instagram Tegar dihack itu aku. Karena aku baca WhatsApp+DM nya itu minjem uang kebanyak orang dengan alasan 'Kasian istri sama anak Tegar, buat bayar rumah buat ini itu'. Padahal uang ada di tabungan dan Tegar pun tau itu," tulisnya, dikutip dari Instagram @sarahsheilka.



"Alhamdulillah makan juga bisa nggak kekurangan sama sekali. Dan sekarang uang tabungan udah dibagi rata. Dan mulai detik ini, aku udah tidak bertanggung jawab atau tahu menahu kalau Tegar ada pinjam lagi uang kepada siapapun, apalagi beralasan aku/Abidzar," lanjutnya.



Sarah mengaku dirinya sudah berusaha membantu Tegar mengenai keuangan. Sebelumnya, akun Instagram Tegar sudah dihack oleh orang yang meminjamkan uang tersebut. Namun, dirinya sudah berusaha untuk membantu hingga akunnya bisa kembali lagi.



"Aku udah berusaha semaksimal mungkin dengan bikin story hack itu untuk menjaga nama baik dia ke orang-orang yang dia pinjam uang, tapi makah dihapus," katanya.

Diunggahan berikutnya, Sarah membagikan unggahan berupa tangkapan layar pesan WhatsApp. Ada pun seseorang yang mengatakan bahwa Tegar tengah membutuhkan biaya Rp20 juta untuk membayar rumah. Lalu, orang tersebut bertanya lagi kepada Sarah terkait kebenaran dari pengakuan Tegar.



Sarah menegaskan dirinya dan Tegar sudah membatalkan pembelian rumah. Ia mengaku sudah booking rumah tersebut sebesar Rp2 juta. DP rumah dibatalkan lantaran uang dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Ia juga meminta Tegar untuk meminjam uang tanpa harus membawa-bawa namanya atau pun anaknya.



"Ok i need to fix this issue. Kita emang udah booking rumah Rp2 juta. Dan tinggal bayar Rp23 juta untuk DP rumah. Semuanya ada di rekening tabungan. Tapi karena dipakai keperluan sehari-hari jadi sisa Rp12 juta dan udah dibagi rata," ujarnya.



"Dan masalah DP rumah udah dibatalin karena kondisi aku dan Tegar seperti ini. Jadi kalau dia bawa-bawa alasan bayar rumah itu nggak benar sama sekali. Apalagi ini minta tolongnya Rp20 juta bukan nominal kecil." lanjutnya.



Seperti diketahui, Tegar Septian dan Sarah Sheilka menikah 20 Maret 2020 di Garut. Tegar melepas masa status lajang di usia 18 tahun. Sementara, Sarah usianya empat tahun lebih tua dari Tegar. Terungkap bahwa Sarah berstatus janda saat menikah dengan Tegar. Ia pernah menghadapi perceraian diusia 21 tahun.

