3 Gaya Seksi Agnez Mo yang Jadi Cover Majalah Baazar Vietnam, Netizen: Gila Badas!

ERA.id - Penyanyi Agnez Mo kini jadi perbincangan publik. Ia sangat bahagia lantaran baru saja terpilih jadi cover majalah Bazaar Vietnam edisi bulan Juni 2022. Pelantun lagu "Karena Ku Sanggup" ini terlihat epik ketika melakukan pemotretan.

Penampilan Agnez Mo saat menjadi cover majalah Bazaar Vietnam dibanjiri pujian karena tampil stunning dengan balutan gaun putih. Dilansir Instagram pribadinya @agnezmo, berikut pose Agnez Mo yang tampil keren saat menjadi cover majalah.

1. Gaun putih

Agnez Mo (Foto: Instagram/@agnezmo)

Agnez Mo terlihat mempesona saat memakai gaun putih berpotingan dada rendah yang dipadukan dengan jaket bomber warna merah hitam nan unik. Detil swarovski yang indah menghiasi gaun cantik tersebut. Penampilannya makin cetar dengan rambut disanggul.

2. Artis mendapat banyak penghargaan

Agnez Mo (Foto: Instagram/@agnezmo)

Lewat caption-nya, penyanyi berusia 36 tahun ini mengaku sebagai artis yang mendapat penghargaan paling banyak dalam sejarah Indonesia.

“Starting her musical journey as a worship singer in a church choir at the age of 3-4, Agnez Mo has become the most awarded artist in the history of Indonesia. The bilingual singer (English and Indonesian) is known for her image reinventions and musical versatility throughout her career (Memulai perjalanan musiknya sebagai penyanyi penyembahan di paduan suara gereja pada usia 3-4 tahun, Agnez Mo telah menjadi artis yang paling banyak mendapat penghargaan dalam sejarah Indonesia. Penyanyi dwibahasa (Inggris dan Indonesia) ini dikenal karena penemuan kembali citra dan fleksibilitas musiknya sepanjang karirnya)" tulisnya.

3. Dibanjiri pujian

Agnez Mo (Foto: Instagram/@agnezmo)

Penampilan Agnez Mo yang tampil stunning di cover majalah dibanjiri pujian. Mereka memuji penampilan Agnez Mo yang terlihat cetar jadi cover majalah Vietnam.

"Yass Badas Agnez Mo," tulis akun @juenez****



"Selalu cetar membahana sih emang," kata akun @maulanano******

"Lu itu emang keren queen," lanjut akun @ciwonmah****.

Tag: agnez mo