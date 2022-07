Dikalahkan Hesti Purwadinata dan Erika Carlina, Tim Ranya Tetap Happy Berlaga di Tepok Bulu 2022, Raisa: Thank You So Much!

ERA.id - Raisa dan rekannya, Anya Geraldine harus mengakui keunggulan pasangan Hesti Pudrwadinata dan Erika Carlina dalam pertadingan bulu tangkis Vindes Tepok Bulu 2022, yang digelar pada Minggu (3/7/2022). Raisa pun meminta maaf atas hal itu dan mengungkapkan perasaannya yang tetap senang meskipun kalah.



"Thank you so much buat semua yang sudah mendukung tim Ranya (Raisa-Anya), maaf kita belum bisa menyumbang emas buat kalian semua," tulis Raisa di Instagram Storiesnya.



Meski demikian, Raisa tetap merasa senang meskipun kalah, karena akhirnya bisa berpura-pura menjadi atlet bulu tangkis dalam sehari. Ia pun mengungkap bahwa sudah lama menyukai olahraga bulu tangkis dan berkhayal bisa menjadi atlet.



Tag: raisa anya geraldine Hesti Purwadinata Erika Carlina