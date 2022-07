Taron Egerton Buka Peluang Ambil Peran Wolverine dari Hugh Jackman: Senang, Tapi Juga Khawatir

ERA.id - Bintang film Kingsman, Taron Egerton, membuka peluang untuk mengambil alih peran Wolverine dari tangan Hugh Jackman. Egerton mengaku tertarik untuk melakukan hal itu bila diberi kesempatan.



Berbicara dengan The New York Times, aktor 32 tahun itu menyampaikan ketertarikannya pada peran Wolverine. Egerton senang sekaligus khawatir bila kesempatan itu datang kepada dirinya.



"Saya akan senang tetapi saya juga khawatir," kata Taron Egerton, dikutip The New York Times, Selasa (5/7/2022).



Tag: Taron Egerton wolverine Hugh Jackman