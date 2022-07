Mulai Ngelantur, Heboh Pengakuan Marshanda Mimpi Bertemu Tuhan Bikin Geger, Netizen: Kelihatan Jiwanya Terguncang

ERA.id - Sempat bikin geger karena dikabarkan hilang di Amerika Serikat, kini sosok Marshanda kembali menjadi perbincangan publik. Di media sosial, beredar video memperlihatkan mantan istri Ben Kasyafani yang mengaku bertemu Tuhan.



Ibu anak satu ini mengaku sudah bertemu Tuhan di dalam mimpinya. Saat berbaring di sofa, perempuan kerap disapa Caca ini menjelaskan isi mimpinya saat bertemu dengan sang pencipta.

Marshanda (Foto: Instagram/@lambegosiip)

"Astagfirullah, kali ini gue mimpi ketemu Tuhan warnanya gelap item di langit, ini demi Allah ya. Lanjut gue lagi tidur, gue nemu Allah di langit," kata Marshanda, dikutip dari akun gosip @lambegosiip.



Lebih lanjut, Marshanda melihat Tuhan sedang duduk dalam posisi yoga dan wujudnya berwarna hitam.



Marshanda (Foto: Instagram/@lambegosiip)





"Jadi nih gue tidur tiba-tiba ada suara serem banget di rumah gue, kaya suara kesamber gledek bos, terus dalam hati gue ngerasa ibu gue lagi mau nancep gue pakai gunting, di mimpi itu," paparnya.



Tiba-tiba, Marshanda menyindir orang tuanya yang belum siap punya anak dan bakal kena karmanya.



"Kata dia lebih dosa orang tua yang belum siap punya anak, makanya kualat. Kabur dari konflik keluarga, nikah sama suami yang dia pikir the one and only. Padahal keluar kandang buaya masuk kandang singa," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa miris melihat Marshanda yang mulai ngelantur gegara bipolar yang belum kunjung sembuh.



"Ya Allah Caca kelihatan banget jiwanya terguncang, depresi, nggak nyangka banget dia jadi begini," tulis akun @adeliafitri****

"Matanya kayak orang lagi depresi nggak sih. Kayak nggak tahu mau ngapain, jadi ngelantur gitu. Kok kasian yak," kata akun @mahyaya_*****

"Dia lagi stres, saya punya keluarga kayak gini. Kadang dia sehat, kadang dia ngelantur ngomongnya nggak jelas, sampe sekarang belum sembuh-sembuh. Padahal dia orang yang taat banget semua itu karena tertekan," ungkap akun @soraya****

