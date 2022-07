Rangkaian Acara Pernikahan Via Vallen Akan Disiarkan Live di TV Selama 5 Hari

ERA.id - Pedangdut Via Vallen akan segera melepas masa lajangnya dan menikah dengan sang kekasih, Chevra Yolandi. Rangkaian acara pernikahan Via Vallen dan Chevra ini akan disiarkan selama 5 hari berturut-turut.



Acara pernikahan Via Vallen ini akan disiarkan di saluran Indosiar yang jadwalnya diunggah di Instagram resmi. Dimulai dari acara pengajiab pada 13 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.



Keesokan harinya pada 14 Juli 2022, acara dilanjutkan dengan prosesi siraman yang dimulai dari jam 8 pagi. Lalu pada 15 Juli 2022 akan ada akad nikah Via dan Chevra yang dimulai jam 7 pagi, dengan menggunakan adat Jawa.



