Make Up Nggak Manglingi, Riasan Wajah Via Vallen Saat Akad Nikah Dinyinyirin Netizen

ERA.id - Riasan wajah Via Vallen saat akad nikah yang berangsung pada Jumat (15/7) di Hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur jadi sorotan. Make up wajahnya dinilai tidak mangilingi seperti pengantin kebanyakan.



Pernikahan yang dibalut kental dengan adat Jawa itu menampilkan Via Vallen anggun menggunakan kebaya kutubaru pengantin berwarna putih dengan paes Jawa khas Solo Putri.

Sementara untuk riasan, Via Vallen menggunakan jasa MUA bernama Cherry Jessica.



Cherry Jessica sudah dipercaya oleh Via Vallen untuk memoles wajahnya sedari acara pertunangan.



Dalam unggahan di akun-akun Instagram yang beredar, banyak warganet yang mengomentari riasan Via Vallen.

"make up nya ko biasa aja yaahh 😂😂...gk ky pengantin zaman skrg yg ky barbie..laahh ini podo wae gk ada pangling2nya 😂😂," kata dessian***.



"Cantik banget tapi maaf make up nya ga manglingngi... mungkin karena biasa dandan x y...." imbuh r.mra***.



"Maaf yaaa, tapi kata aku mah . Biasa aja..Kya make up biasa ajah . Biasanya kan kalo penganten manglingi auranya .... Maaf nih .maaf jujur," pungkas aqiza***.



Semantara itu, sang suami Chevra Yolandi juga tampil gagah dengan busana pengantin beskap yang senada dengan busana Via.

Via Vallen dipersunting Chevra dengan mas kawin berupa 1.507 Euro (EUR), perhiasan emas 157 gram, dan seperangkat alat salat.



Pada hari sakral ini, Via menggunakan busana pengantin rancangan Didiet Maulana.







Tag: via vallen Chevra Yolandi penikahan via vallen make up make up Via Vallen