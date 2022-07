Sadar Kesehatan Mentalnya Terganggu, Shawn Mendes Terpaksa Tunda Konser

ERA.id - Penyanyi Shawn Mendes memutuskan untuk menunda serangkaian konser selama tiga minggu ke depan demi fokus pada kesehatan mentalnya. Mendes disebut langsung menjalani perawatan dari tenaga profesional.



Seorang sumber terdekat Mendes mengatakan musisi berusia 23 tahun itu mendapat bantuan dan perawatan setelah memutuskan untuk menunda rangkaian konsernya. Sumber itu juga menyebut Mendes sangat sensitif.



"Shawn adalah pria yang sangat sensitif dan perhatian. Ketika dia frustrasi dengan hal-hal di sekitarnya, dia berbalik ke dalam dan menderita. Dia bilang dia mendapatkan bantuan sehingga itu mengagumkan," kata orang dalam itu, dikutip People, Selasa (12/7/2022).







Diketahui Shawn Mendes menggelar rangkaian tur dunia bertajuk Wonder sebagai salah satu persembahan dari perilisan albumnya dengan judul yang sama. Rangkaian tur ini dimulai pada 27 Juni 2022 di Portland, Oregon, dan dijadwalkan akan berlangsung hingga Oktober di Amerika Serikat.



Sayangnya sejumlah rangkaian tur itu tidak bisa diselesaikan tepat waktu oleh pelantun "Stitches" itu. Mendes memutuskan untuk rehat dan menunda konser demi memulihkan kondisinya setelah berbicara dengan dokter profesional.



"Setelah berbicara dengan tim dan profesional kesehatan saya, saya perlu meluangkan waktu untuk menyembuhkan dan menjaga diri sendiri dan kesehatan mental saya, pertama dan terutama," ungkapnya.



Pada unggahan di bulan Desember 2021, Mendes sempat membagikan kesulitannya dengan media sosial yang semakin berkembang pesat. Belum lagi kala itu ia baru saja putus dengan Camila Cabello dan merilis laguu "It'll Be Okay", yang terinspirasi dari mantan kekasih.



Musisi yang dinominasikan untuk Grammy Awards itu pertama kali terbuka tentang kecemasannya di tahun 2018 bersama dengan Zane Lowe. Dia mengakui bahwa keterbukaannya tentang perjuangan melawan kesehatan mental adalah aslah satu hal yang paling menakutkan baginya.



"Saya masih berjuang dengan itu tetapi hanya ingat setiap hari bahwa setiap orang menghadapi beberapa tingkat kecemasan atau tekanan, kita semua bersama-sama," kata Mendes kala itu.



Lebih lanjut, rangkaian tur Wonder juga akan berlanjut pada bulan Mei 2023 di Inggris dan Eropa mulai 31 Mei 2023 dan berakhir pada 1 Agustus 2023. Sementara jadwal konser yang ditunda akibat keputusan Mendes ini meliputi konser di Nebraska, Wisconsin, Illinois, Missouri, Pennsylvania, North Carolina, dan Washington D.C.

Tag: Shawn Mendes shawn mendes tunda konser shawn mendes kesehatan mental kesehatan mental