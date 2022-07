Unggah Curhatan di Close Friend IG Stories Bocor, Arawinda Dinyinyirin Netizen: Caper ke Guiddo Purba

ERA.id - Artis peran Arawinda Kirana kembali menghebohkan publik. Kali ini unggahan yang diduga milik Arawinda bocor ke publik pasca dituding pelakor atau perebut suami orang.



Unggahan yang diduga milik Arawinda itu tersebar lewat akun @wahkerensih di Twitter baru-baru ini. Pada unggahan tersebut terlihat bintang film Yuni itu membagikan foto berlatar kasur dengan jendela sedikit terbuka.



"Aku sangat membutuhkan mu sekarang. Aku berada di tempat yang sangat buruk, tolong beri tahu aku," tulis Arawinda dalam bahasa Inggris.



Status Arawinda Kirana (Dok: wahkerensih)



Diketahui dua unggahan yang diduga milik Arawinda Kirana itu memang diperuntukkan bagi teman-teman terdekatnya saja atau close friend di akun Instagram-nya. Hal ini terlihat pada simbol hijau di bagian pojok kanan yang tertera pada unggahan tersebut.



Namun dugaan status Arawinda yang bocor ini pun langsung menuai reaksi publik. Banyak netizen yang geram dengan tingkah laku Arawinda yang kabarnya masih mengganggu hubungan Amanda Zahra dan Guiddo Purba.



Sebagian netizen juga menilai close friend yang dibuat oleh Arawinda hanya berisikan Guiddo Purba, yang saat ini akunnya dipegang oleh Amanda.



"Di list cf dia cm ada 1 orang yaitu Guiddo, dan itu caranya si Arawindak berinteraksi sm si Guiddo. Intinya isi cfnya caper ke Guiddo. Yg ngecapture ini cmiiw Amanda dan sepupunya (yg bantu up kasus ini ke ig dan twitter) dari hp Guiddo," kata @cemara****.



"Plis ini kalo sampe agensi masi mau make dia, ga ketolong sampe ke agensi-agensinya, kick pls ni manusia, heran apasi yang dipertahanin dari dia," tulis @sabilan****.



"I dont think that the dick was that good. Seems like she just loves the adrenaline from sleeping with married man," timpal @saramin****.



"Udah gak waras keknya ni arawinda, tergila2 banget sama belaian suami orang, se enak itukah rasanya kntol suami orang buat dia?????" ucap @nesver****.



"Ayo ke psikolog, kamu masih muda banget masa depan cerah jangan gila karena laki-laki. Tunggu aja nanti dibuang kalau dia bosan.

@arawinda2709," kata @softecr****.



Sebelumnya Arawinda Kirana dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Amanda Zahra dan Guiddo Purba. Hubungan terlarang itu dilakukan Arawinda dan Guiddo, yang diketahui sudah memiliki seorang anak.



Bahkan dari kabar yang beredar, hubungan Arawinda dan Guiddo bahkan sudah melebihi ikatan suami istri dengan melakukan hubungan seks di kediaman Guiddo dan Amanda. Sejauh ini pihak Arawinda Kirana belum menanggapi kabar yang beredar.

