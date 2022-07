Bikin Netizen Merinding, Mbak You Sempat Ramal Keretakan Rumah Tangga Sule dan Nathalie Holcher: Ada Pihak Lain Ikut Mencampuri

ERA.id - Kabar Nathalie Holscher yang mengugat cerai Sule menjadi perbincangan publik. Mantan DJ ini resmi ajukan gugatan cerai terhadap Sule tertanggal 5 Juli 2022 di Pengadilan Agama Cikarang. Sidang perdana gugatan cerai digelar 20 Juli 2022.



Keretakan rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher rupanya sudah pernah diramal oleh peramal yang sudah meninggal dunia, Mbak You. Di media sosial beredar video lawas Mbak You yang sempat menerawang keretakan rumah tangga Nathalie dan Sule.



Dalam video itu, Mbak You mengatakan ada jarak antara ayah Putri Delina dan Nathalie Holscher saat menjalani bahtera rumah tangga. Hal ini membuat perempuan berusia 30 tahun tak nyaman saat berada di rumah Sule.

Mbak You (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





"Perasaan setiap dia ngomong banyakan benernya deh," kata akun @akbarasru****

"Hanya kebetulan aja itu mah," ungkap akun @yunimulya*****2

"Tetap hukumnya musyrik percaya selain Allah terlepas dari itu hanya kebetulan," lanjut akun @ummiha****.

