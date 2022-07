Nunung Ngaku Lebih Suka Ngelawak Bareng Andre Taulany Ketimbang Sule, Netizen Nyinyir: Bukan Rahasia Dia Baperan

ERA.id - Keretakan rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher yang berujung gugatan cerai menjadi perbincangan publik. Kabarnya, Nathalie Holscher mengugat cerai Sule karena tertekan dan tak ceria. Tak hanya berseteru dengan Sule, Nathalie dan Putri Delina hubungannya tidak membaik.



Bahkan, Nathalie dan Putri Delina sempat memberikan sindiran dan berbalas komentar nyinyir dimedia sosial. Seiring berjalannya kabar keretakan rumah tangga Sule dan Nathalie, banyak viral video lawas soal keduanya. Baik itu omongan soal karakter dari Sule maupun Nathalie.



Salah satu video yang kini tengah viral dimedia sosial adalah Nunung yang mengaku lebih suka melawak bareng Andre Taulany ketimbang Sule. Pengakuan Nunung membuat netizen berspekulasi bahwa Sule memiliki karakter yang terbawa perasaan alias baper.



Andre dan Nunung (Foto: Instagram/@bundsthetic)





"Pilihan yang selanjutnya, the best terakhir Andre atau Sule," ungkap Andre Taulany, dikutip dari akun gosip @bundsthetic.



"Andre," jawab Nunung.



Nunung membeberkan alasannya lebih suka melawak dengan Andre ketimbang Sule. Perempuan berusia 58 itu mengaku dirinya lebih lepas dan nyaman ketika melawak bareng Andre.



"Aku bermain (lawak) sama Andre itu lepas," tuturnya.

Nunung (Foto: Instagram/@bundsthetic)





Nunung mengaku belum nyaman melawak bareng Sule karena masih takut salah berbicara. Meski begitu, Nunung mengambil banyak pelajaran dari bapak anak lima itu.



"Kalau sama Sule terus terang aku masih ada ketakutan keliru. Bukan aku nggak suka Sule, Sule the best. Aku merasa ada takut ngelawak sama mereka," jelasnya.



"Takut timing-nya gak tepat nanti gimana, kalau sama kamu aku nyaman-nyaman saja. Sule the best, saya banyak belajar dari dia," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka langsung nyinyir karakter Sule yang dinilai sangat emosian dan terbawa perasaan alias baper.



"Kayaknya bukan rahasia lagi kalau dia baperan," tulis akun @adinda*******

"Kelihatan sih dari cara dia bicara setiap kali diwawancara. Dari mimik mukanya udah bisa kelihatan wataknya gimana," kata akun @ad.a*****

"Jadi pelawak moddyan baperan ya nggak usah jadi pelawak. Pelawak share kebahagiaan kelucuan, kalau baper marah-marah ya penonton jadi nggak enak nontonnya," komentar akun @nurul_asryhi*****

"Sule itu orangnya moodyan. Gue sih dah tau," lanjut akun @rosa.*****

