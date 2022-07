Ditanya Pendapat Jika Punya Kekasih Kristen KTP, Begini Respons Salmafina Sunan

ERA.id - Salmafina Sunan memberikan pendapatnya jika memiliki kekasih yang beragama Kristen, tetapi tidak taat dan hanya sebatas identitas di KTP saja alias Kristen KTP. Mengenai hal ini, Salmafina mengatakan bahwa pasca memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, ia selalu berdoa untuk mendapatkan kekasih yang mengerti agama.



"Salma, jika kamu berakhir menjalani hubungan asmara dengan pria yang hanya KTP Kristen doang bagaimana? Kamu bakal lepasin atau belajar bareng2?" tanya netizen lewat sesi tanya jawab di Instagram Stories Salmafina.



"Jujur aku selalu berdoa dapat yang cukup mengerti walau gak dalam, gak perlu ada gelar STH nya atau gimana, yang menjalani aja sih," jawab Salmafina.



Unggahan Salmafina Sunan (Instagram Stories)





"Menurut aku agak sedikit berat kalo nggak satu suara dalam hal hal yang bersifat prinsip, dan terlalu banyak perbedaan visi dan misi," tuturnya.



"Kalau masih bisa ditoleransi contohnya yang harusnya church every Sunday dan pasanganku cuma bisa sebulan ke gereja 2x, yaudalah yang penting masih mau dan masih berdoa, masih mengimani dan gampang mengampuni," jelasnya.



Lebih lanjut, Salmafina mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mencari seorang guru agama. Namun, ia hanya ingin mencari seorang pendamping yang mau belajar agama Kristen bersama dengannya.



"Aku bukan cari guru agama soalnya, aku cari pendamping hidup yang konsepnya saling bukan paling, Kalau mau coba sama belajar lebih lagi ya hayuk, tapi kalau nggak mau ya so sorry," pungkasnya.



Sementara itu, Salmafina Sunan sendiri saat ini diketahui tengah berstatus single. Ia dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmaranya dengan Greivance Lumoindong beberapa waktu lalu.

