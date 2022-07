Dinda Hauw Masuk Rumah Sakit, Rey Mbayang Kuatkan Sang Istri: Wanita Kuat

ERA.id - Dinda Hauw dikabarkan sakit hingga mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit. Kabar ini dibagikan oleh sang suami, Rey Mbayang lewat unggahan Instagram Storiesnya, pada Kamis (21/7/2022).



Rey membagikan potret Dinda yang tengah dirawat di rumah sakit dan mengungkap kondisi sang istri. Ia menyebut bahwa Dinda mengalami demam hingga 39 derajat dan merasa mual.



"Demam (menunjukkan termometer 39 derajat celcius), mual juga," ujar Rey Mbayang.



Unggahan Rey Mbayang (Instagram Stories)



"Si wanita kuat lagi gugurin dosa. Habis ngurusin Shaka, eh gantian," katanya.



Lebih lanjut, Rey mengungkapkan kesedihannya karena sang istri sakit. Ia mengaku tak bisa membayangkan jika suatu saat nantinya salah satu di antara mereka akan meninggal dunia.



"Yg sakit satu raga, yg tak sehat dua jiwa. Jadi ngebayangin suatu saat nanti di hari tua seperti apa rasanya jika satu di antara kita dicabut nikmat sehat duluan. Semoga ketika saat itu tiba kita masih bersama, tetap sedekat nadi seperti sekarang. I love you so much istriku," pungkas Rey Mbayang.

Tag: dinda hauw Rey Mbayang