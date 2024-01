Wajah Dinda Hauw Dicibir Tak Secantik di Kamera Wartawan, Rey Mbayang Pasang Badan: di Mataku Dia Luar Biasa

ERA.id - Rey Mbayang akhirnya pasang badan usai wajah istrinya, Dinda Hauw dicibir tak cantik ketika terekam di kamera wartawan. Baginya, Dinda Hauw sangat luar biasa sebagai istri maupun ibu dari anak-anaknya.

Pria berusia 25 tahun ini membagikan tangkapan layar komentar netizen yang mengirim pesan lewat Dirrect Message (DM) di Instagram stories-nya. Netizen itu mencibir wajah Dinda Hauw yang dianggap tidak berparas cantik.

"Dinda di kamera wartawan nggak cantik," tulis netizen, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Rey Mbayang membalas pesan itu dan menyebut Dinda Hauw tetap cantik dimatanya. Ia menyebut sang istri tercinta belajar betapa mulianya proses menjadi seorang ibu.

"Jika di matamu begitu, tak mengapa. Karena Dinda di kamera mana aja, menurutku selalu cantik. Dari Dinda, aku melihat betapa mulianya proses menjadi seorang ibu. Dari gadis, menikah, pas hamil, lahiran, mengasihi," katanya.

"Dia telah memberkati dan menikmati prosesnya, dan di mataku. dia selalu luar biasa, seperti bunga tunggal yang mekar di taman yang indah," lanjutnya menggunakan bahasa Inggris.

Rey Mbayang mengatakan ada fase-fase yang tak biasa dilalui oleh Dinda Hauw. Maka dari itu, ia merasa Dinda Hauw adalah pendamping hidupnya yang luar biasa.

"Melewati banyak fase yang selalu dengan senyuman. Kadang dia merasa mukanya bengkak, jarinya membesar, hidungnya melebar, lehernya menggelap, body-nya tak sekencang dulu, dan dia berhasil berdamai dengan segala situasinya. She's beautiful with her own ways," ungkapnya.

"Yang insyaAllah akan mengantarkannya menuju syurganya Allah," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen memuji Rey Mbayang yang pasang badan usai Dinda Hauw dicibir wajahnya tak cantik di kamera wartawan. Namun, sebagian netizen justru menghujat Rey Mbayang.

"Cowok kayak Rey Mbayang itu idaman banget," komentar akun @theoneador****

"Meleleh ya allah sama kata kata Rey mbayang. Baik baik ya kalian. Semoga selalu di berkahi dalam semua proses kehidupan mu @rey_mbayang @dindahw," tulis akun @aflakha_ar****

"Yah tp tetep sih gue paling ga respek sama sejolly ini. Sorry ya Rey," kata akun @odettiaarindittage*****_

"Gw si biasa aja ya sama dinda, tapi sama Reynya itu loh lebhay."ungkap akun @keinaghifas****

Diketahui, istri Rey Mbayang ini dibanjiri hujatan lantaran wajah aslinya terlihat berbeda dengan media sosial. Menggunakan make up tebal, wajah Dinda Hauw terlihat begitu kusam, sayu dan lelah. Terlihat pengambilan gambar yang terlalu dekat, membuat wajah Dinda Hauw terlihat jelas oleh netizen.