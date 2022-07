Najwa Shihab Fokus Berlatih Lari Bak Atlet: Saya Sekarang Jarang Emosian

ERA.id - Kegiatan Pocari Sweat Run Indonesia 2022 diikuti sebanyak 18.000 peserta yang diselenggarakan di Gedung Sate, Kota Bandung pada Minggu (24/7/2022). Rinciannya, terdapat 5.000 peserta hadir dari 167 kota berlari dan 13.601 peserta dari 311 kota di Indonesia lari secara virtual.



Ajang ini merupakan ajang tahunan dan sudah sembilan kali digelar. Ini merupakan bagian dari ajang Pocari Sweat yang bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jawa Barat. Tak hanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hadir, Najwa Shihab menghadiri acara press conference yang berlangsung di Gedung Sate Bandung.



Najwa Shihab ikut menjadi peserta kelas Half Marathon 21,1 KM yang sangat mengapresiasi ajang lari ini. Sebagai founder perusahaan berita Narasi, Najwa Shihab sangat senang karena bisa bekerja sama dengan Pocari Sweat Run 2022.



Acara virtual press conference Pocari Sweat Run Indonesia 2022 Race Day (Foto: Via Zoom)





Perempuan berusia 44 tahun ini juga ikut lari dalam acara ini. Mulanya, Najwa memang tak rajin berlari. Semenjak pandemi Covid-19, Najwa mulai rajin berolahraga, salah satunya lari.



"Saya enggak kebayang ya awalnya lari capek-capek. Tetapi pandemi berubah kebiasaan baru, ini menemukan gairah, cara baru dengan lari. Karena bisa dilakukan dimana-mana, bisa dilakukan bareng teman atau geng bisa, dibawa sedih juga bisa. Setiap kondisi dan situasi bisa lari," katanya.



Ibu anak satu ini menyarankan orang-orang yang tak suka berlari, bisa dimulai dari jalan santai. Nantinya, akan terbiasa hingga ke ajang maraton.



"Mudah-mudahan lebih banyak, buat yang nggak suka lari bisa dimulai dari lari-lari kecil, sekarang aja full maraton. Enggak ragu buat lari, awal emang susah. Tapi, bisa dimulai dari kecil-kecil, Insyaallah enggak rugi," paparnya.



Najwa Shihab mengibaratkan lari sebagai life out of control. Semenjak suka berlari, istri dari Ibrahim Sjarief Assegaf ini bisa mengatur nafas hingga mengendalikan emosi. Dari segi kesehatan, Najwa jarang sakit dan tubuhnya menjadi lebih kuat.



"Saya merasa lari pandemi ini terkadang jadi tak berdaya. Dengan apa yang dilakukan target tak tercapai. Dengan lari, bagi saya itu life out of corntrol. Saya bisa mengatur nafas, emosi. Saya bisa kendalikan lewat lari yang hanya mengandalkan tenaga, mental dan pikiran," jelasnya.



"Selama pandemi tak bisa dilakukan. Saya menemukan benefit lain, saya jarang flu, lebih kuat, enggak emosian. Sekarang jarang emosian, sekarang lebih kalem. Karena memang hidup lebih happy dan tenang. Berlatih memang banyak benefitnya." lanjutnya.

Tag: Najwa Shihab Pocari Sweat Run Indonesia 2022 lari olahraga