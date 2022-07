Hotma Sitompul Ngaku Tak Punya Deposito Sama Sekali, Hotman Paris Heran Tak Percaya: Apa Kata Para Mantan Istri-istrinya?

ERA.id - Belum lama ini, pengakuan pengacara kondang Hotma Sitompul yang mengaku tak punya deposito menjadi perbincangan publik. Kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mantan suami Desiree Tarigan ini juga tak mau menyimpan uangnya di bank.



"Saya mau bersaksi, ini ada besan. Catat ini boleh dicek, seumur hidup saya tidak punya rekening, tidak punya deposito," kata Hotma Sitompul, dikutip dari akun TikTok @inforansfc.



"Ah, masa om," balas Raffi Ahmad.



"Kau bayangkan, datang orang 'pak ngurusin anak waktu itu 4 taruh duit 1 M di deposito atau asuransi, untuk apa ya kalau bapak ada apa-apa anak tetep sekolah', terus gue bilang sama dia, 'kalau gue gak mati, ya kan untung ada duit 4M, gue bilang sini lo , 4 M gue taruh di bank', ini anak pembantu anak sopir gue nggak sekolah semua," ujarnya.



"Biarlah anak gue diurus Allah sinin loh mana tuh supir mana tuh pembantu anaknya pada jadi sarjana, bisa dicek itu ngapain simpan duit , simpanlah hartamu di surga tidak bisa diambil sama mengangkat tidak bisa dicuri, setiap kamu perlu itu turun sudah jadi fakta, 73 tahun tidak punya deposito," lanjutnya.



Mengetahui pengakuan dari Hotma Sitompul, video tersebut dibagikan ulang di akun Instagram Hotman Paris @hotmanparisofficial. Bapak anak tiga ini justru tak percaya usai mendengar pengakuan Hotma Sitompul.



"Apa kata para mantan istri-istrinya?? Lihat postingan berikutnya antara fakta dan kenyataan! Percaya yang mana??," tulisnya.



Lebih lanjut, Hotman Paris membagikan video Hotma Sitompul mengenai perumpamaan rumah tangga. Ia mengingatkan janji pernikahan sehidup semati dengan pasangan. Namun, ia sendiri justru bercerai dengan Desiree Tarigan.

"Kasih contoh aja, Jangan dibiarin, jangan ditinggal. Sama-sama ya? Itu rumah tangga udah punya anak lagi. Oke?" katanya.



"Jangan ditinggal kecuali mati kan janjinya begitu. until death do us part. Sampai mati memisahkan," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa jejak digital sangatlah kejam. Ada pun yang menyebut omongan Hotma Sitompul tak sesuai kenyataan.



"Jejak digital emang kejam ya," tulis akun @cucu_e****__

"Jejak digital emang kejam," kata akun @jenengeap*****

"Tidak sesuai dengan kenyataan," lanjut akun @hertasia*****

