Bosan Punya Badan Kurus, Dimas Beck Kini Tampil Berotot

Artis peran sekaligus presenter Dimas Beck membawa kejutan untuk para penggemarnya. Dimas tampil jauh berbeda dengan tubuh berotot dan menarik perhatian publik.



Perubahan bentuk badan Dimas Beck ini dibagikan olehnya melalui serangkaian video di akun TikTok miliknya. Dimas yang selama ini dikenal berbadan kurus itu mengaku bosan kerap ditanyai tentang bentuk tubuhnya yang tidak pernah berubah.



"Kenapa kurus banget sih? Kenapa gak dari dulu? I tell you something, metabolisme orang berbeda2. Dan setiap orang pasti ada insecure-nya," tulis Dimas dalam keterangan.



