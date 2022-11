Sebulan Sebelum Meninggal Dunia, Aaron Carter Sempat Jual Rumah

ERA.id - Mendiang Aaron Carter dilaporkan sempat menjual rumah pribadinya sebulan sebelum kematian. Carter mendaftarkan rumahnya untuk dijual demi memulai babak baru di kehidupannya.

Diketahui penjualan rumah milik Aaron Carter itu dilakukan sendiri olehnya tepat sebulan sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Pada unggahan itu, Carter menyebut ia akan tinggal di rumah ketiga untuk memulai babak baru.

“Menjual rumah kedua saya. Real estat sangat bagus untuk saya. Siap untuk babak baru di rumah ketiga saya yang saya rencanakan untuk tinggal untuk membuat kehidupan yang indah bagi keluarga saya," tulis Carter.

Pada unggahan tersebut ia juga mengatakan bahwa kehidupannya sangat berat untuk dilalui. Tetapi ia berusaha dan mendapat banyak pelajaran dari apa yang sudah terjadi.

“Tahun ini sangat berat tetapi saya telah belajar banyak. Terima kasih atas dukungan semuanya,” tutupnya.

Diketahui rumah mewah dengan tujuh kamar milik Carter itu ia jual seharga USD829.900 atau sekitar Rp13 miliar. Namun harga tersebut ia potong USD30 ribu (Rp470 juta) lebih dari seminggu sebelum kematiannya.

Musisi 34 tahun itu ditemukan tewas di rumahnya di Lancaster, California, Sabtu (5/11/2022) waktu setempat. Seorang juru bicara Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan telah menemukan mayat sekitar pukul 11:00 waktu setempat.

Aaron merupakan adik dari Nick Carter Backstreet Boys, yang terkenal pada tahun 1997 dengan album debut self-titled-nya, diikuti oleh Aaron's Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001) dan Another Earthquake! (2002).

Pelantun “That’s How I Beat Shaq” itu sempat bertunangan dengan Melanie Martin pada 2020 dan memiliki seorang anak bernama Prince November lalu.

Pasangan yang putus-nyambung itu membatalkan pertunangan mereka seminggu kemudian sebelum kembali bersama pada bulan Desember dan putus lagi pada bulan Februari.

Menurut TMZ, Aaron menghadapi masalah hukum dan berjuang dengan kecanduan selama bertahun-tahun, di mana ia mencari pengobatan. Baru-baru ini, dia ditarik karena dicurigai DUI pada hari Selasa tetapi petugas menemukan bahwa dia tidak di bawah pengaruh obat setelah melakukan tes ketenangan.