Seorang Bocah Tewas Tercebur Selokan Usai Ambil Mainannya yang Jatuh di Setiabudi Jakpus

ERA.id - Seorang bocah laki-laki, MDR (2) tewas usai tercebur ke selokan di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat (Jakpus). Korban tewas saat sedang bermain.



Kanit Reskrim Polsek Setiabudi AKP Suparmin menjelaskan kejadian berawal saat MDR sedang bermain sambil hujan-hujanan dengan kakaknya, BA (9) di dekat rumahnya. Mainan MDR pun jatuh ke selokan.



"Terus mainannya jatuh, mungkin dia coba ngambil. Air di got kan lagi kenceng tuh, kecemplung, kepeleset dia," kata Suparmin kepada wartawan, Jumat (09/12/2022).



Suparmin menambahkan MDR tidak bisa naik ke atas usai masuk ke selokan. BA yang melihat hal itu, langsung pulang ke rumah untuk memberitahu orang tuanya.



"(Korban) kepeleset, hanyut, mau naik lagi nggak bisa kan, (dia jatuh) ke bawahnya kan (ke selokan yang) (atasnya) ditutup itu, got yang ditutup itu lho. Makanya pas itu kakaknya pulang, lapor mamanya terus dicari. Dibukain lah tutup got baru ketemu," ungkapnya.



Korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk diberi pengobatan. Namun, nyawa MDR tak tertolong.



"Kayaknya (meninggal) di perjalanan deh, karena pas sampai puskesmas begitu dicek sama dokter, sudah meninggal," ujarnya.