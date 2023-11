Viral! Tergiur Bisnis Online Shop Wanita Ini Justru Kena Tipu, Rugi Mencapai Rp738 Juta

ERA.id - Kasus penipuan berkedok bisnis menimpa seorang perempuan bernama Petty Eva. Ia mengaku menjadi korban penipuan oleh seorang pria asal Malaysia dengan total kerugian mencapai Rp738 juta.

Mengutip dari akun X (Twitter) miliknya, Petty Eva mengaku mengenal pelaku melalui sebuah aplikasi kencan pada Juli 2023. Petty menjelaskan saat itu pelaku yang mengaku sebagai Tan Hong Ming menjelaskan tentang bisnis usahanya.

"Chat dimulai dengan beliau di WA di tanggal 23 Juli 2023 dan cerita ttg bisnisnya, bahkan suka pamer profit. Pelaku mengaku asli dari Malaysia - KL stay di Kingsford KLCC dan berikut saya lampirkan KTP beliau," tulis Petty Eva di X, Jumat (10/11/2023).

Lalu, pelaku berusaha untuk megajak Petty memulai bisnis usaha melalui online shop dengan membuka jasa dropshipper. Pelaku juga memberi iming-iming keuntungan sebesar 10 persen dari bisnis yang disarankan.

Namun pada saat itu, Petty tidak tertaik untuk mengikuti saran dari pelaku. Ia berdalih akan mempelajari skema bisnisnya terlebih dahulu sebelum memulai. Akan tetapi, pelaku kembali merayu Petty dengan menyediakan logo dari bisnis yang akan dimulai sehingga ia bisa langsung menjalankan bisnisnya.

"Namun saya tidak menjalankan bisnis tersebut karena belum tertarik namun di tanggal 22 beliau membahas bisnis tersebut dan menawarkan logo sehingga saya hanya terima bersih saja," ungkapnya.

⚠️⚠️HATI-HATI SAMA PRIA INI⚠️⚠️⚠️

Aku ketipu sama dia senilai Rp 738.000.000

PLEASE TWITTER DO YOUR MAGIC 🥺🥺@tanyakanrl @Lambe_Turah pic.twitter.com/NeLDnhPhbV