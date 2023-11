Usai Viral Diduga Hilang, Muncul Kesaksian Kerabat Dokter Qory: Pernah Keguguran, Suaminya Abusive!

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan seorang dokter bernama Qory Ulfiyah yang dilaporkan menghilang. Kepergian Qory diduga akibat cek-cok dengan suami dan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hilangnya Qory ini pertama kali disampaikan oleh suaminya sendiri, Willy, lewat akun media sosial. Dalam akun @Qory20, Willy mengatakan istrinya pergi meninggalkan rumah sejak 13 November 2023 dalam keadaan hamil enam bulan.

Namun yang menarik perhatian ialah muncul kesaksian dari salah seorang pengguna media sosial yang mengaku sebagai kerabat dokter Qory. Dalam akun @gudbaybambina, akun itu mengatakan bahwa selama ini suami dokter Qory kerab berlaku kasar.

"Suaminya memang abusive, bahkan dia tidak malu untuk marahin istinya didepan orang lain. Saya saksi selama satu tempat kerja dgn beliau. Pernah suatu hari suaminya nyusulin ke tempat kerja, dia marah-marah sampe teriak. Bayangin di tempat istri nya sedang cari nafkah," kata akun tersebut.

Selain itu, akun tersebut juga mengungkap bahwa dokter Qory sempat keguguran tahun lalu. Dokter Qory juga disebut sering sakit dan izin untuk tidak masuk kerja. Akun tersebut juga menyisipkan bukti potongan pesannya dengan dokter Qory yang meminta izin untuk tidak masuk kerja.

"Tahun lalu dokter qory pernah hamil sampe keguguran, bayangkan dia seorang dokter yang membantu orang lain untuk sembuh. Tapi dia sering sakit, sangat sering sakit dan izin ga masuk kerja, chatnya masih ada," ungkapnya.

Kemudian, akun yang mengaku sebagai teman dekat dokter Qory itu juga mengatakan bahwa selama ini suami dari dokter Qory tidak bekerja. Dokter Qory lah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di beberapa tempat.

Dokter Qory juga disebut menafkahi suami dan juga keluarganya meski sering mendapat perlakuan kasar. Namun akun itu tidak mengetahui pasti apa pekerjaan dari suami dokter Qory.

"Saya sebagai teman kerjanya, sedikit banyak mengetahui bahwa byk sekali beban yang dia tanggung, dia sebagai tulang punggung keluarga, bekerja di beberapa tempat, berperan sebagai ibu rumah tangga, dan menafkahi keluarga dan juga suaminya yang abusive dan tdk memiliki pekerjaan!" tegasnya.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kabar hilangnya dokter cantik bernama Qory Ulfiyah. Kabar ini dibagikan oleh akun X (Twitter) @Qory20, yang dikendalikan oleh suami dokter Qory. Akun tersebut mengatakan dokter Qory pergi meninggalkan rumah dalam kondisi hamil enam bulan.

"Kehilangan istri dan ibu dari 3 anak. Ciri-ciri: hamil 6 bulan, tinggi 153 cm, berat 55 kg, sawo matang, rambut sebahu, cantik, cantik banget, terlihat lebih muda dari umurnya 37 tahun, suaranya lembut!" tulis Willy seraya menambahkan foto dokter Qory di unggahannya.

Twitter X please do your magic 🙏

Sy suami dari dr.Qory, istri sy pergi meninggalkan rumah pada 13-11-2023 sekitar jam 9.30 pagi, penyebabnya setelah bertengkar dgn sy pagi itu.

Info lain: istri sy gak pny kerabat+teman dekat, tapi semua teman kerja di klinik/RS sudah dihub.

😭🙏 pic.twitter.com/k8O5F6RB8o