Truk Kontainer Pembawa Pipa Alami Putus Tali Pengikat, Hantam Warung dan Lukai Enam Orang

ERA.id - Sebuah truk kontainer yang membawa pipa berukuran besar di Tol Ir Wiyoto Wiyono, Jakarta Utara (Jakut), Rabu (6/8) mengalami kecelakaan. Pipa itu lepas hingga menyebabkan kecelakaan.

"Diduga kendaraan bermuatan pipa tidak memenuhi standar pengamanan, sehingga menyebabkan tali pengaman terputus," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Dhanar menjelaskan insiden ini terjadi sekira pukul 20.10 WIB kemarin. Kejadian berawal ketika truk kontainer yang dibawa Aditia Prasejahtra (23) melaju di lajur 1 arah ke Tanjung Priok. Sopir lalu melihat dari spion jika tali pengaman terputus.

Truk kemudian berhenti dan Aditia mencoba memperbaiki tali pada pipa itu. Namun, pipa berukuran jumbo itu malah terguling dan menimpa lapak pedagang di bawah jalur tol.

"Kerugian materill sembilan lapak pedagang rusak di Pasar Cipluk yang bertepatan di bawah Tol Ir Witoyo Wiyono," ungkapnya.

Pipa itu juga menyebabkan empat orang luka-luka, yakni Ari Anggara, Andri, Apif, dan Santi. Keempat korban itu telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

Dhanar mengatakan polisi masih mengusut kasus ini.