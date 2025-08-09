Gagal Bawa Kabur Motor, Maling di Cengkareng Malah Tewas Dihabisi Warga

ERA.id - Seorang pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, tewas diamuk massa. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata saat beraksi.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (7/8).

"Kejadian pukul 18.30 WIB di Parkiran Rusunawa Daan Mogot Tower 1 RT 018/014 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat," katanya, dikutip Antara, Sabtu (9/8/2025).

Kronologi kejadiannya berawal saat seorang pria yang bukan warga Rusunawa Duri Kosambi dicurigai akan mencuri sepeda motor.

"Ketua RT berinisial H, mendapat laporan warga bahwa pelaku sudah keluar dari area rusun lalu kembali untuk mengambil motor," jelasnya.

Kemudian saat ditanya identitasnya, pelaku malah melarikan diri sambil menembakkan senjata api ke udara.

"Saksi 2 berinisial T yang juga sekuriti mendapat informasi tentang pelaku mencurigakan, berusaha menghadang namun pelaku menodongkan senjata dan kembali menembak ke udara sebelum melarikan diri," kata Reonald.

Selanjutnya saksi 3 berinisial LG melihat pelaku berlari dan diteriaki maling oleh warga lain. Pelaku sempat menembakkan senjata ke arah saksi 3 namun meleset.

Maling sepeda motor itu akhirnya terjatuh dan dihakimi massa sebelum diamankan polisi bersama barang bukti. Selanjutnya pelaku dibawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit.

Tidak lama kemudian pelaku dinyatakan meninggal dunia dan kejadian tersebut dilaporkan Ke Polsek Cengkareng.

"Kasusnya saat ini ditangani oleh Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat," katanya.