Keluar Zona Nyaman, Baim Wong Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Main Film Semua Akan Baik-Baik Saja

ERA.id - Baim Wong memutuskan untuk banting stir sebagai sutradara film horor. Baim mulai menggarap film drama keluarga lewat Semua Akan Baik-Baik Saja dan menggandeng dua anak berkebutuhan khusus.

Ayah dua anak ini secara terbuka mengakui keputusannya untuk mencoba genre drama keluarga ini demi menghilangkan citranya sebagai sutradara film horor. Ia juga ingin film drama keluarga yang dibuatnya berbeda dari kebanyakan film yang sudah ada.

"Sebenarnya sih takut dicap sutradara horor. Jadi saya harus ganti haluan. Cita-cita dari dulu mau jadi sutradara yang benar-benar bisa membuat film yang punya manfaat ke orang, tapi selalu mau berbeda," ujar Baim Wong saat ditemui di Bintaro, Selasa (17/3/2026).

Perbedaan itu, kata Baim, ia hadirkan lewat jajaran pemain yang spesial dan jarang dilakukan oleh para pembuat film. Baim secara berani mengajak dua anak berkebutuhan khusus yaitu Alim dan Vanessa.

"Perbedaannya salah satunya dari karakter yang tadi kalian lihat. Ada Alim, ada Vanessa. Juga suatu keberanian buat saya untuk ada mereka di film ini," tuturnya.

Lalu, kata Baim, pertemuan pertamanya dengan Alim dan Vanessa ini terjadi saat ia sedang berkunjung Kopi Kamu yang mempekerjakan anak-anak berkebutuhan khusus. Sejak melihat dan bertemu mereka, Baim pun ingin mengajaknya untuk bekerjasama di sebuah film.

Namun di sisi lain keinginan Baim untuk mengajak Alim dan Vanessa itu diselimuti oleh rasa takut. Ia pun menilai Alim dan Vanessa seharusnya diberi kesempatan untuk berkarya.

"Saya mau ah bikin film yang ada merekanya, tapi saya takut. Saya mau orang-orang seperti mereka punya kepercayaan diri. Itu yang enggak ada kesempatan dari mereka. Seperti saya awal syuting enggak ada kesempatan dari PH-PH. Akhirnya saya kasih kesempatan," ujar Baim.

Film Semua Akan Baik-Baik Saja dibintangi oleh Reza Rahadian, Raihaanun, Christine Hakim, Ari Irham, Asri Welas. Film ini akan tayang pada 13 Mei 2026.