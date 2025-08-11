Lagi Berhenti Isi Bensin, 2 Anggota PPSU Luka-Luka Ditabrak Mobil Listrik di Jaksel

ERA.id - Beredar video dua anggota PPSU ditabrak pengendara mobil listrik di sekitar Jalan Tanjung Barat, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (11/8/2025).

Dari video dan narasi di akun Instagram @infojaksel.id, kejadian bermula ketika kedua korban sedang menaiki gerobak motor (germor). Tiba-tiba, pengendara mobil datang dan menabrak germor tersebut hingga terpental ke sisi jalan.

Mobil yang melakukan penabrakan itu ringsek. Sementara kedua PPSU ini mengalami luka-luka. Kecelakaan ini diduga terjadi karena pengemudi mobil mengantuk.

Lurah Pejaten Timur, Rocky Tarigan menjelaskan kedua PPSU itu bernama Ibrahim dan Lucky. Kejadian ini terjadi pagi tadi sekira pukul 10.00 WIB tadi.

Peristiwa bermula ketika Ibrahim dan Lucky sedang berkendara menuju SPBU untuk mengisi bensin. Namun di tengah perjalanan, bensin germor itu habis sehingga kendaraan berhenti.

Kedua anggota PPSU ini kemudian mengisi bensin germor itu dengan bensin cadangan. Namun saat pengisian itu, Lucky dan Ibrahim ditabrak oleh pengendara mobil berinisial BE.

"Terus gerobak motor agak keseret terus agak keseret nempel tuh di pohon. Akhirnya yang temen kita PPSU satu terpelanting, satu lagi nempel di pohon. Akhirnya tangannya robek karena kejepit," kata Rocky kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Tangan Ibrahim luka parah usai ditabrak mobil BE. Sementara Lucky mengalami luka di wajah dan kepalanya karena terpental.

BE dibawa ke Polsek Pasar Minggu untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk kedua anggota PPSU ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

"Memang katanya dia sekitar 10 hari lalu anaknya baru meninggal. Kayaknya kebawa pikiran atau apa kita gak tahu. Dia ini posisi supir bukan yang punya mobil," jelasnya.