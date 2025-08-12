Sopir Mobil Listrik Tabrak 2 Petugas PPSU di Jaksel Diduga karena Tak Konsentrasi Saat Berkendara

ERA.id - Dua anggota PPSU, Ibrahim dan Lucky ditabrak pengemudi mobil listik, BE di sekitar Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (11/8). Insiden itu diduga terjadi karena sopir kurang berhati-hati ketika berkendara.

"Itu kurang hati-hati, kurang konsentrasi, menabrak gerobak motor anggota PPSU yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian terjadi kecelakaan," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujianto kepada wartawan dikutip Selasa (12/8/2025).

Hasil pemeriksaan sementara, BE bukanlah pemilik mobil listrik itu. Warga Kemayoran, Jakarta Pusat ini hanyalah seorang sopir.

Polisi sendiri belum menetapkan BE sebagai tersangka. Dia masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Diketahui, insiden kecelakaan ini beredar di media sosial. Dari video dan narasi di akun Instagram @infojaksel.id, kejadian bermula ketika kedua korban sedang menaiki gerobak motor (germor). Tiba-tiba, pengendara mobil datang dan menabrak germor tersebut hingga terpental ke sisi jalan.

Lurah Pejaten Timur, Rocky Tarigan menjelaskan kedua PPSU itu bernama Ibrahim dan Lucky. Peristiwa bermula ketika Ibrahim dan Lucky sedang berkendara dengan germornya menuju SPBU untuk mengisi bensin. Namun di tengah perjalanan, bensin germor itu habis sehingga kendaraan berhenti.

Kedua anggota PPSU ini kemudian mengisi bensin germor itu dengan bahan bakar cadangan. Namun saat pengisian itu, Lucky dan Ibrahim ditabrak oleh pengendara mobil berinisial BE.

"Terus gerobak motor agak keseret terus agak keseret nempel tuh di pohon. Akhirnya yang temen kita PPSU satu terpelanting, satu lagi nempel di pohon. Akhirnya tangannya robek karena kejepit," kata Rocky kepada wartawan, Senin (11/8).

Tangan Ibrahim luka parah usai ditabrak mobil BE. Sementara Lucky mengalami luka di wajah dan kepalanya karena terpental.