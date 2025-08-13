Jelang HUT RI ke-80, Tiga Ruas Jalan Akan Ditutup Pada 13-14 Agustus 2025, Ini Daftarnya

ERA.id - Tiga jalan utama di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, akan ditutup pada 13-14 Agustus 2025. Penutupan ini bagian dari rekayasa lalu lintas saat gladi resik upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara.

Ada tiga jalan yang ditutup, yakni Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, dan Jalan Majapahit sisi timur di sebelah Istana Negara. Penutupan jalan ini dilakukan dari Rabu hingga Kamis (13-14 Agustus 2025).

"Jadi ada tiga, Jalan Majapahit yang dari arah Harmoni yaitu Jalan Majapahit arah ke lampu lalu lintas di perempatan Oteva, terus dari Merdeka Utara juga sepanjang Jalan Merdeka Utara sampai dengan lampu lalu lintas di perempatan Oteva, dan (Jalan) Merdeka Barat sisi timur," kata Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Penutupan jalan bersifat situasional dari pukul 07.00-18.00 WIB. Jika gladi resik sudah selesai dilaksanakan, maka jalan akan dibuka kembali.

Selain itu, akan ada agenda Sidang Tahunan MPR di Kompleks Senayan, Jakpus, Jumat (15/8/2025) besok. Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas ketika pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tersebut.

"Rekayasa lalin akan dilakukan hanya pada saat kedatangan rangkaian kendaraan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden mendekati gedung MPR/DPR RI. Rute dan Pintu masuk Tamu Undangan dan Tamu Negara yang hadir juga sudah dipersiapkan," tambah Robby.