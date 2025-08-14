7.000 Personel Gabungan Akan Amankan HUT RI ke-80

ERA.id - Polda Metro Jaya menerjunkan 7.000 personel untuk mengamankan rangkaian HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Monas, dan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Pengerahan pengamanan ini dilakukan pada 15 hingga 17 Agustus 2025.

"Jadi personel yang dilibatkan kurang lebih hampir 7.000, baik itu kegiatan di lokasi kegiatan, kegiatan di jalur, termasuk juga jalur-jalur VVIP, jalur tamu, termasuk juga pesta rakyat. Baik itu di Monas, di Thamrin-Sudirman, dan Istana," kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Pengamanan ini dilakukan dengan digelar Operasi Merdeka Jaya. Personel pengamanan yang dilibatkan tak hanya dari Polri, tapi juga TNI dan instansi terkait.

Para petugas itu akan ditempatkan di sejumlah titik. Khusus untuk pengamanan di Kompleks Parlemen saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, sekira 2.800-3.000 personel diterjunkan.

"Secara teknis dan taktis, secara bertindak di lapangan sudah dilakukan pelatihan, sehingga tinggal kita nanti pada hari pelaksanaannya," tuturnya.

Agus membenarkan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara, Monas, dan Kompleks Parlemen bersifat situasional. Masyarakat pun diminta untuk menghindari ruas jalan di kawasan tersebut.

"Rangkaian kegiatan ini akan dihadiri VVIP, VIP, tamu undangan, hingga tamu negara asing, semua sudah kami ploting, termasuk pola pengawalan dari awal hingga akhir acara," imbuhnya.