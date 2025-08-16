4 Kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakut Terbakar

ERA.id - Sebanyak empat kapal di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) terbakar, Sabtu (16/8/2025).

"Objek terbakar empat kapal nelayan," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Lima kapal yang terbakar itu adalah satu kapal Starindo Jaya; dua kapal yang belum beroperasi; dan satu kapal hasil laut.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 07.48 WIB tadi. Informasi awal diperoleh, api berasal dari Kapal Starindo Jaya.

Saat damkar tiba, api sudah membesar dan merambat hingga membakar tiga kapal. Pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 90 personel.

Api rupanya merambat hingga akhirnya membakar lima kapal. Damkar berhasil memadamkan api pukul 11.10 WIB.

Gatot mengatakan tidak ada korban dalam insiden ini. "Kerugian kurang lebih Rp2.750.000.000," tuturnya.