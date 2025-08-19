Wanita di Bekasi Siram Air Gegara Kesal Utangnya yang Sudah Lunas Ditagih, Berujung Digebukin

ERA.id - Dua perempuan, MRS dan LPM dianiaya oleh wanita berinisial RS dan teman-temannya di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Minggu (17/8). Pengeroyokan ini dilatarbelakangi utang piutang.

"Awalnya MRS dan LPM sedang berada di warung miliknya di TKP. Saat itu para terlapor datang ke TKP untuk menagih utang kepada korban padahal utang tersebut sudah lunas," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Mereka lalu cekcok. Korban dan pelaku saling merekam kejadian ini. MRS kemudian meminta pelaku dan teman-temannya pergi dengan menyiram air.

"Lalu korban menyuruh para terlapor pergi dengan menyiram air," tuturnya.

RS dan teman-temannya rupanya tak terima dan mengeroyok MRS dan LPM. Dari kejadian ini, LPM mengalami luka lebam di mata kanan, memar di wajah, kaki kanan, dan leher, luka cakar di tangan kanan, dan kepala benjol.

"Dan MRS mengalami sekitar kepala bengkak, tangan sebelah kanan bengkak, jari sebelah kanan bengkak, kaki sebelah kanan bengkak, dada bengkak, tenggorokan bengkak," tuturnya.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Reonald mengatakan penyidik Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan pengusutan terhadap laporan MRS.