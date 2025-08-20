Tim Komunikasi Bibit Raih Penghargaan “PR Practitioners of the Year 2025”

ERA.id - Aplikasi investasi digital terdepan di Indonesia, Bibit.id, kembali menyabet penghargaan atas kerja kerasnya mengimplementasikan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kali ini, tim Corporate Communication Bibit diganjar penghargaan “PR Practitioners of the Year 2025” dalam ajang Indonesia PR of the Year 2025 Award.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan berdasarkan survei kepada para jurnalis di Indonesia. Survei ini diselenggarakan Majalah MIX MarComm, bagian SWA Media Group, dan disupervisi oleh beberapa pakar komunikasi yang menjadi Dewan Juri.

Tim Corporate Communication (CorComm) Bibit.id yang dipimpin oleh William selaku Head of PR & Corporate Communication mendapatkan penghargaan pada kategori CorComm Team in Investment Industry. Menurut William, kerjasama strategis dengan media massa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi investasi Tanah Air.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan. Bagi kami, kolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis sangatlah krusial mengingat pekerjaan rumah yang besar di sektor investasi atau Pasar Modal di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Pertama, kita punya tantangan untuk meningkatkan jumlah basis investor dalam negeri. Kedua, kita bersama-sama melawan yang namanya investasi bodong dan judi online yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Melalui kemitraan dengan media, kami meyakini bahwa masyarakat akan teredukasi dan akhirnya memilih untuk berinvestasi dengan cara-cara yang benar dalam rangka membangun masa depan keuangan yang lebih baik,” ujar William, Selasa kemarin.

William menambahkan, komitmen perusahaan dalam meningkatkan inklusi dan literasi investasi tidak berhenti pada satu inisiatif saja. Dari segi produk, perusahaan secara konsisten menghadirkan produk-produk investasi terbaik agar investor dapat menumbuhkan investasi mereka seiring waktu. Untuk inisiatif ini, Bibit.id pun meraih penghargaan dari beberapa institusi yang kredibel.

Sebagai contoh, pada tahun 2024, Bibit.id memenangkan penghargaan “WealthTech of the Year” dalam ajang Asia FinTech Awards 2024. Bibit.id mengalahkan empat finalis lain yang berasal dari Singapura, di antaranya Bank of Singapore, Moomoo Singapore, RealVantage, dan Syfe.

Di tahun yang sama, Bibit.id juga menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology”.

“Ini merupakan hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh tim kami dalam rangka menghadirkan pengalaman berinvestasi yang aman, mudah, dan inklusif untuk jutaan investor di Indonesia. Berbagai fitur dan inovasi yang kami hadirkan sejak tahun 2019 sampai sekarang terbukti telah mendemokratisasikan akses terhadap investasi di Pasar Modal,” terang William.

Sebagai informasi, Bibit.id didirikan pada tahun 2019 sebagai aplikasi investasi reksa dana untuk pemula. Seiring waktu, Bibit terus berinovasi melalui fitur dan kelas aset yang lain agar masyarakat yang memiliki preferensi berbeda dalam berinvestasi tetap bisa menggunakan Bibit.

Kini, masyarakat bisa berinvestasi di berbagai kelas aset yang terdiversifikasikan seperti reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat dibeli di pasar primer dan sekunder seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), Fixed Rate (FR), Project Based Sukuk serta saham. Bibit juga menjadi platform Robo Advisory terdepan di Indonesia, yang sudah berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II, dan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai Mitra Distribusi Resmi SBN.