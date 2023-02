Agnez Mo Raih Penghargaan di AS, Mengungguli Justin Bieber dan Beyonce

ERA.id - Agnez Mo raih penghargaan di AS, tepatnya dalam WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards. Tidak tanggung-tanggun, penyanyi asal Indonesia ini menang di dua kategori, yaitu “artis solo terbaik” (best solo artist) dan “lagu R&B terbaik tahun ini” (R&B song of the year) untuk "Patience".

Dalam ajang tersebut, Agnez Mo masuk di 4 nominasi. Dari keempatnya, dua nominasi menjadi miliknya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini, tetapi memenangkan 2 dari 4 nominasi adalah anugerah," ungkap Agnez Mo melalui unggahan di Instagram.

Penghargaan Agnez Mo di AS

Dikutip Era dari Antara, Selain “artis solo terbaik” dan “lagu R&B terbaik tahun ini”, ketegori yang juga menampilkan nama Agnes Mo adalah kategori “artis R&B terbaik” (best R&B artist) dan “lagu terbaik tahun ini” (song of the year).

Penampilan Agnez Mo (Twitter @agnezmo)

Artis serbabisa ini bersaing dengan nama-nama besar belantika musik dunia, antara lain Ed Sheeran, Dua Lipa, Harry Styles, dan Justin Bieber (kategori best solo artist). Sementara, di kategori R&B song of the year Agnez Mo bersaing dengan Beyonce, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, dan Lizzo.

Nama-nama tersebut tentu tidak asing bagi Anda. Kemenangan Agnez Mo atas nama-nama tersebut menunjukkan bahwa kualitasnya sungguh telah diakui dunia.

Dalam unggahan di Instagram yang sama, Agnez Mo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas cinta yang diberikan oleh semua orang. Dia mengungkapkan, kedua penghargaan tersebut jadi hal yang baik untuk memulai tahun 2023.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa "Patience" ada di posisi sembilan dari 10 teratas di tangga lagu Radio R&B AS. Selain itu, lagu tersebut menempati posisi 38 dari 50 teratas sebagai lagu R&B yang paling banyak diputar pada tahun 2022 berdasarkan basis media.

Untuk diketahui, WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards merupakan penghargaan persembahan WPVR NY Platinum Vibes Radio, yaitu program siaran radio di New York, AS.

Selain Agnez Mo, ada lagi penyanyi asal Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards. Dia adalah Sorenza Nuryanti. Dia berhasil memenangkan kategori “lagu indie pop terbaik tahun ini” (indie pop song of the year) untuk lagu "Reality Show" (FF version).

Penghargaan Agnez Mo

Agnez Mo bukanlah bintang baru di dunia musik. Dia telah berkecimpung di dunia tarik suara selama kurang lebih 30 tahun. Penyanyi yang dahulu pernah menjadi aktris ini telah mendapatkan 196 penghargaan (termasuk dari WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards) dari dunia musik dan peran.

Piala-piala tersebut berasal gelaran Indonesia dan internasional. Berbagai capaian membuat Agnez dinilai telah setara dengan Justin Bieber.

Sebelum meraih penghargaan dari WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards, penghargaan terakhir yang dia dapatkan adalah penghargaan iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Star Award pada 2019.