Raih Songwriter of the Year 2024, Olivia Rodrigo: Semua Lagu adalah Tentang Saya

ERA.id - Prestasi membanggakan sukses diraih penyanyi muda Olivia Rodrigo. Ia, bersama mitranya, Daniel Nigro dinobatkan sebagai Songwriter of the Year tahun 2024 oleh American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).

Olivia dan Daniel, yang bersama-sama menggarap album debut "Sour" (2021) dan "Guts" (2023), mendapatkan pengakuan tersebut dalam ajang penghargaan tahunan ASCAP di Houdini Estate, Los Angeles.

Keduanya meraih penghargaan Songwriter of the Year tahun ini berkat lagu "Vampire" dan "Bad Idea, Right?".

"Olivia Rodrigo (dan) Daniel Nigro merupakan tim pop impian sesungguhnya," kata keterangan dari ASCAP, dikutip dari Music News, seperti dikutip Antara.

"Setelah menggemparkan dunia dengan 'Sour', keduanya berlanjut mengeluarkan mahakarya modern yang bonafide pada tahun 2023: 'Guts'.

Rekaman sophomore mereka yang berani dan terinspirasi dari grunge menyuguhkan pujian kritis, obsesi arus utama, tur dunia yang terjual habis, dan hits yang menduduki puncak tangga lagu.," tambah ASCAP.

Daniel mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas penghargaan itu dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Terima kasih banyak kepada ASCAP telah menobatkan Olivia dan saya sebagai Songwriter of the Year!!! Sangat merasa bersyukur hari ini," tulis Daniel.

Dalam wawancara dengan majalah Time, Olivia pernah mengungkapkan kesenangannya dalam menulis lagu.

"Menulis lagu adalah hal yang paling dijalani dengan serius dalam hidup saya. Ini juga yang paling memuaskan secara pribadi. Pada intinya, semua lagu saya adalah tentang saya, pengalaman saya, dan perasaan saya. Ini adalah pelajaran penting dalam mengendalikan narasi Anda sendiri juga," kata Olivia.

Sebelum prestasi di tahun ini, Olivia pernah dinobatkan sebagai Songwriter of the Year pada tahun 2022 lalu.