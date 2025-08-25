Pria di Tangsel Ngamuk di KFC Gegara Tak Dikasih Kulit Ayam Goreng

ERA.id - Seorang pria, Marsel Aditya bin Tolo (27) ditangkap usai mengamuk di restoran makanan cepat saji KFC di kawasan Ampera Poncol, Babakan, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (16/8). Kejadian ini dilatarbelakangi masalah sepele.

"Pelaku datang meminta nasi dan gorengan kulit ayam KFC, yang bilangnya untuk dorongan minum-minuman keras," kata Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Namun pekerja KFC mengatakan jika kulit ayam goreng sedang habis. Dia pun memberikan 15 bungkus nasi dan uang Rp15.000 kepada pelaku.

"Karena pelaku tidak diberikan goreng kulit ayam, pelaku marah-marah," ungkapnya.

Marsel kemudian cekcok dengan pegawai KFC. Setelah itu, dia dibawa keluar oleh sekuriti.

Pelak rupanya tak terima dan kembali lagi ke lokasi tersebut. Dia lalu memecahkan kaca drive thru dengan tangannya. Sekuriti meminta pertanggungjawaban namun Marsel menolak dan memilih meninggalkan TKP.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Pengusutan dilakukan dan Marsel ditangkap Sabtu (23/8) silam.

"Pelaku ketika melaksanakan aksinya dalam keadaan mabuk setelah meminum dua botol minuman Intisari," jelasnya.

Dhady mengatakan Marsel ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 368 KUHP dan 406 KUHP.