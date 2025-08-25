Tolak Hasil Tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana Bakal Jadi Tersangka?

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana tidak menerima jika hasil tes DNA menunjukkan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) bukanlah ayah biologis dari anaknya.

Menanggapi hal itu, Polri menyebut Pusdokkes Polri bekerja profesional dalam memeriksa sampel DNA RK, Lisa, dan anaknya berinisial CA.

"Terkait dengan hasil tentunya sudah disampaikan oleh pakarnya langsung dan tentu apa yang menjadi harapan, ya tentu Itulah hasil daripada keilmiahan dan kepakaran yang sudah dilakukan oleh penyelidik untuk secara inter profesi kepakaran," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di kantornya, Senin (25/8/2025).

Jenderal bintang satu Polri ini menyebut penyidik menangani laporan RK dengan mengedepankan scientific crime investigation. Pemeriksaan saksi-saksi hingga alat bukti dilakukan hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan.

"Dan terkait dengan apa harapan ya tentu kita juga sama-sama ini menjadi bagian daripada hak yang bersangkutan. Apa-apa dalam proses sekiranya itu menjadi masukan, silakan. Tetapi satu hal Ini sudah dilakukan secara perlunya," tuturnya.

Saat disinggung kapan gelar perkara penetapan tersangka dilakukan penyidik, Trunoyudo belum memberi jawaban.

Sebelumnya, Lisa Mariana merespons hasil tes DNA Pusdokkes Polri yang menyatakan jika RK bukanlah ayah biologis anaknya. Melalui story Instagram di akunnya @lisamarianaaa, Lisa awalnya mengunggah sebuah tulisan "Alah bongkar tuntas lah". Setelah unggahan tulisan itu, dia mengunggah swavideo dan menyampaikan jika tak akan membiarkan kecurangan terjadi.

Lisa lalu bercerita jika dipanggil ke KPK, Jumat kemarin. Setelah itu, Lisa mengungkapkan keheranannya atas hasil tes DNA Pusdokkes Polri.

"Tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi, saya juga bingung kenapa ada surat KPK. Ini belum final kita bongkar setuntas-tuntasnya," kata Lisa.

"Jangan biarkan ada kecurangan disini, gua udah bilang, kalau bukan benih dia (Ridwan Kamil), benih siapa? Benih tuyul?" sambungnya.