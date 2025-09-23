Waduh! Rumah Tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya Rusak Gegara Lisa Mariana

ERA.id - Pengacara mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) menyampaikan rumah tangga kliennya dengan istrinya, Atalia Praratya rusak akibat fitnah yang dilakukan eks model majalah dewasa, Lisa Mariana.

"Karena memang (fitnah Lisa Mariana) ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas," kata pengacara RK, Muslim Jaya di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Saat disinggung maksud dari rumah tangga RK mengalami gangguan, Muslim tak memberi jawaban secara gamblang. Apakah RK dengan istrinya mau cerai atau tidak, tidak dijelaskannya.

"Tentu kan ini kan dampak. Intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Itu yang paling penting," imbuhnya.

Muslim lalu menjelaskan pihaknya dengan kubu Lisa Mariana melakukan mediasi terkait laporan RK atas dugaan fitnah pada hari ini. Hasilnya, mediasi berakhir deadlock.

Sebab, eks Gubernur Jabar ini menolak damai. RK ingin laporannya tetap diproses agar Lisa mempertanggungjawabkan perbuatannya usai melakukan fitnah, yakni Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anaknya.

"Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih (menolak damai) ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum dan memang harus ada efek jera (kepada Lisa Mariana)," ucapnya.

Dia lalu menyebut penyidik dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap Lisa. Namun kapan gelar perkara dilakukan, Muslim mengaku belum mendapat informasi.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.